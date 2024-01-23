Сигнал (2024): дата выхода и тизер нового загадочного сериала

В Сети появился тизер сериала «Сигнал» от Netflix.

Согласно сюжету сериала «Сигнал», ученый на борту Международной космической станции бесследно исчезает во время полета домой к своей семье, оставив после себя загадку, которая может потрясти всю Землю.

Премьера сериала «Сигнал» состоится 7 марта 2024 года.

Тизер сериала «Сигнал»: