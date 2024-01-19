Электронные повестки в Украине все-таки будут?

Вопрос электронных повесток еще не снят с рассмотрения. Об этом сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

В ходе обсуждения принятого законопроекта о создании электронного реестра военнообязанных в эфире телемарафона ее спросили, будут ли через него выписывать е-повестки.

«Повестки — это пока вопрос, который будет рассматриваться в рамках так называемого мобилизационного закона», — ответила Черногоренко.

Ранее депутаты рекоммендовали Кабмину убрать из законопроекта об усилении мобилизации норму о введении электронных повесток.