Notcoin: новая игра, в которой нужно добывать монеты, «заразила» миллионы пользователей

В последнее время пользователи интернета проявляют живой интерес к новому приложению Notcoin в сети Telegram. Это игровой проект для «майнинга» (добычи) виртуальных монет. На текущий момент в Notcoin заработанные монеты представляют собой внутренние игровые баллы, а не реальную криптовалюту. Но пользователи верят, что игровые «деньги» когда-то станут реальной криптовалютой.

Страница Notcoin на платформе X была зарегистрирована в конце ноября 2023 года, и после запуска привлекла примерно 150 тысяч активных пользователей. К 8 января количество аккаунтов превысило 1,5 миллиона, а общее число игроков достигло более 4 миллионов.

На даный момент Notcoin функционирует только как TWA (Telegram Web App) и доступен через Telegram-бот.

Представитель разработчиков проекта отметил, что Notcoin стал ярким примером привлечения миллионов пользователей в индустрию благодаря «простой и захватывающей» игре. Несмотря на это, эксперты предполагают, что высокий интерес вызывают ожидания проведения аирдропа (раздачи криптовалюты) и доступность программы для аудитории Telegram.

Процесс использования Notcoin предельно прост:

1. Запустить Telegram-бот Notcoin.

2. Выбрать «Let’s go» в основном меню.

3. Нажимать на экран (каждое нажатие приносит пользователю одну монету и требует одну единицу энергии).

Некоторые игроки предполагают, что в будущем полученные баллы можно будет обменять на токены на блокчейне TON. Однако в настоящее время такой возможности нет. Тем не менее, предполается, что токен на основе Notcoin будет в ближайшие месяцы. Вероятно, тогда монеты Notcoin, полученные в Telegram-приложении, будут конвертированы в токены после официального запуска и листинга на торговых криптоплощадках. По курсу и механизму обмена пока нет конкретной информации.

Впрочем, не исключено, что дальше игры этот проект и не пойдет и просто «сдуется».