Джентльмены (2024): трейлер и дата выхода сериала по мотивам культового фильма

Вышел трейлер сериала «Джентльмены», снятого по мотивам одноименного фильма Гая Ричи

«Джентльмены» станут спин-оффом фильма Ричи. Главный герой картины — молодой человек по имени Эдди Холстед, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона.

Сам Гай Ричи снимет первые два эпизода шоу и выступит исполнительным продюсером.

Главные роли исполнят Тео Джеймс, Джанкарло Эспозито и Винни Джонс.

Премьера сериала «Джентльмены» состоится в марте 2024 года на Netflix.

Трейлер сериала «Джентльмены»: