Журналисты украинского проекта Bihus.Info употребляли наркотики?

На YouTube-канале «Народная правда» появилось видео с записями якобы разговоров сотрудников проекта Bihus.Info. Они якобы обсуждают покупку и стоимость наркотических веществ.

Как пишет РБК, в домике, где праздновали корпоратив, были установлены камеры наблюдений. На кадрах видно, как работники издания будто бы употребляют наркотические вещества.

Справка. Денис Бигус — украинский журналист, корреспондент международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

После публикации скандального видео его реакция не заставила себя ждать. Он сказал, что наркотические вещества на вечеринку принесли не журналисты издания, а операторы.

«Во-первых, им прослушивали телефоны, где они обсуждали, что им нужно купить, потому что без „этого“ они корпоратив не вывезут. Во-вторых, в домик, где они жили, установили камеру и сняли непосредственно процесс применения», — говорит журналист.

Денис добавил, что все причастные к скандалу уже уволены.

Впоследствии Денис Бигус записал еще одно видео. В нем он рассказал, что за членами команды медиа долгое время следили.