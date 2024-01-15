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Видео-Новости > В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

Агата Кловская
15.01.24 14:38
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В ГУР рассказали, решится ли Путин объявить новую мобилизацию до выборов

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли объявит новую волну мобилизации в России до президентских выборов. При этом все условия для нее уже созданы. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, все условия для проведения мобилизационных мероприятий в России созданы, в том числе и на законодательном уровне — учет военнообязанных есть, планы по формированию и восстановлению, например, Ленинградского и Московского военных округов тоже есть и это все будет влиять на мобилизационные потребности их вооруженных сил.

«Кроме того, мы сейчас видим, что вся мобилизация в основном идет на пополнение потерь, которые Российская Федерация несет на нашей территории. Чтобы создать мощный стратегический резерв, им действительно необходима мобилизация — это однозначно. Решится ли Путин это сделать? До выборов вряд ли. А в дальнейшем — будем смотреть. Сейчас еще очень рано об этом говорить. Но все условия для проведения мобилизации в любое время в России созданы», — отметил он.

Скибицкий отметил, что ежедневно в ряды Вооруженных сил РФ приходит около 1000-1100 человек, то есть примерно 30 тысяч в месяц.

«Это идет и на пополнение потерь, и на формирование резервных полков. Но это нельзя назвать скрытой мобилизацией. Давайте так: у них идет мобилизация. Просто это не проводится так массово, как в октябре-декабре 2022 года», — отметил представитель ГУР.

Однако, по словам Скибицкого, у россиян есть мотивация идти в армию — это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест.

«Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него „ипотека, семья и так далее“. И этот мотив на сегодняшний день является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют», — говорит он.

При этом размер зарплат разный — как объяснил разведчик, все зависит от того, где находится подразделение, ведет ли боевые действия.

«Но у россиян четко определено, что день боевых действий — это плюс 8 тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220-250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях на первой линии столкновения», — констатировал он.

Напомним, В ГУР оценили темпы производства ракет в России.

Тэги: Владимир Путин, Россия, мобилизация

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