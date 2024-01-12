Россияне украли и перепели хит Кристины Соловий «Тримай»

Хит украинской певицы Кристины Соловий перепели на российском ледовом шоу «Вечера на хуторе», организованном женой Пескова — Татьяной Навкой.

Песня «Тримай» прозвучала на русском языке.

Под эту песню на льду выступали Камила Валиева и Никита Кацалапов.

Кристины Соловий уже заявила, что намерена привлечь к ответственности тех, кто нарушил ее авторские права.