В Харькове строят подземную школу

В Харькове строят школу под землей. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Строительство первой „подземной школы“ в Индустриальном районе Харькова идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду. Уже смонтированы все бетонные конструкции, сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции. Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта месяца мы смогли учить здесь наших детей и приступить к возведению следующей такой школы в одном из центральных районов города», — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, когда полицейские заступят на службу в школах.