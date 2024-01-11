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Видео-Новости > В Харькове строят подземную школу

В Харькове строят подземную школу

Агата Кловская
11.01.24 10:49
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В Харькове строят подземную школу

В Харькове строят школу под землей. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

«Строительство первой „подземной школы“ в Индустриальном районе Харькова идет четко по графику, несмотря на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду. Уже смонтированы все бетонные конструкции, сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции. Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта месяца мы смогли учить здесь наших детей и приступить к возведению следующей такой школы в одном из центральных районов города», — говорится в сообщении.

Напомним, стало известно, когда полицейские заступят на службу в школах.

Тэги: Харьков, школа

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