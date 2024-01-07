Boeing 737 MAX 9: в самолете оторвало дверь аварийного выхода

У авиалайнера Boeing 737 MAX 9, совершавшего рейс Портленд-Онтарио, на высоте пяти километров оторвало дверь аварийного выхода. Воздух вырывал у пассажиров их вещи, а матери прижимали к себе младенцев, чтобы их не унесло ветром.

Никто не пострадал, и самолет смогли посадить в Портленде.

Самолет, попавший в ЧП, сошел с конвейера всего два месяца назад и летал с 11 ноября. Теперь все лайнеры этого типа в США запрещены к полетам.

К серии MAX уже были серьезные проблемы. В 2018 и 2019 годах разбились два самолета MAX-8, погибли 346 человек. После этого все MAX-8 и MAX-9 были отстранены от полетов по всему миру почти на два года. Запрет был снят после того, как Boeing отрегулировал систему автопилота.

В прошлом году нашлись новые производственные дефекты. Компания прекратила поставки, проверяя проблемы с рулевой системой.