Бойцы ГУР провели спецоперацию в Белгородской области

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины были ликвидированы российскими военными в Белгородской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба украинской разведки в Telegram в пятницу, 5 января.

Эпизод произошел в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии России запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Перед приездом военного руководства, когда белгородские военные начали проводить «активные инженерные работы», бойцы ГУР провели спецоперацию.

Разведчики заминировали единственную дорогу, по которой передвигались россияне на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт. В результате огневого налета с применением стрелкового оружия и минометов, а также подрыва на минах враг понес потери.

«Количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется», — отметили в ГУР.

Напомним, в ГУР прокомментировали информацию о подготовке РФ к наступлению на Харьковщине.