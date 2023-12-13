Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Норвегию

Главное: Владимир Зеленский прибыл с визитом в Норвегию. Украинский президент станет участником саммита Северных стран, который пройдет в столице Норвегии.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии — город Осло — с неанонсированным визитом. Об этом сообщило норвежское правительство.

Указано, что украинский лидер и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере проведут встречу для обсуждения различных тем, в том числе по дальнейшей поддержке Украины. Запланирована совместная пресс-конференция политиков.

«Я рад иметь возможность приветствовать Владимира Зеленского в Норвегии. Надеюсь на наши конструктивные переговоры. Норвегия будет продолжать поддерживать борьбу Украины за самозащиту. Мы оказываем целевую, долгосрочную поддержку, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу и демократию. Усилия Украины также важныдля обеспечения свободы и безопасности здесь в Норвегии», — заявил норвежский премьер.

Владимир Зеленский также посетит саммит Северных стран, который пройдет сегодня в Осло. Среди главных тем — совместная работа в области обороны и безопасности.

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