Появилось видео, как Байден высморкался во время выступления Зеленского

Главное: Джо Байден проявил неуважение к Владимиру Зеленского. Президент США высморкался во время выступления украинского лидера.

Детали: Во время совместной пресс-конференции президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского произошел неприятный конфуз. Американский лидер проявил неуважение и высморкался, когда говорил глава нашего государства.

Примечательно, что Владимир Зеленский как раз произносил слова благодарности за санкции против России, так как США расширили санкции против Москвы, внеся в соответствующий список более двухсот компаний и 23 физических лиц.

В тему: Байден озвучил условие вступления Украины в НАТО.