Существо из Кёнсона (2023): дата выхода и тизер нового сериала от Netflix

Главное: Появился тизер сериала «Существо из Кёнсона». По сюжету, парень и девушка борются за жизнь, сражаясь с порожденными человеческой алчностью монстрами.

Детали: Вышел тизер сериала «Существо из Кёнсона» от Netflix.

Сюжет сериала «Существо из Кёнсона»: "Весна 1945 года. Наступают жестокие времена, мир окутывает тьма, а парень и девушка борются за жизнь, сражаясь с порожденными человеческой алчностью монстрами".

Первая часть сериала «Существо из Кёнсона» выйдет 22 декабря 2023 года, вторая — 2 января 2024 года.

Тизер сериала «Существо из Кёнсона»: