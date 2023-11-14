Байден ляпнул кое-что странное на встрече с хоккеистами

Главное: Джо Байден назвал Камалу Харрис президентом. Произошло это на встрече с хоккеистами.

Детали: Президент США Джо Байден встретился с хоккеистами клуба «Вегас Голден Найтс», которые выиграли в этом году Кубок Стэнли. Произошло это в Белом доме.

При этом политик вновь ляпнул что-то странное.

Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Глава государства сказал: «Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем».

К чему это было произнесено – неизвестно.

Интересно, что не так давно Камала Харрис говорила, что допускает возможность перехода к ней власти от Джо Байдена с учетом его возраста.

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