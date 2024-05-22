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Новости > ФБР хотела убить Трампа?

ФБР хотела убить Трампа?

Александр Панько
22.05.24 10:21
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ФБР хотела убить Трампа?

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин сделала сенсационное заявление. По ее словам, агенты ФБР собирались убить бывшего президента США Дональда Трампа.

В социальной сети Х она написала: «Министерство юстиции Джо Байдена и ФБР планировали убить Дональда Трампа и дали на это зеленый свет».

Так политик отреагировала на новость о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) в 2022-м году имели при себе огнестрельное оружие и у них было разрешение на его использование.

Экс-глава государства уже также написал об этом в социальной сети Truth Social: «Теперь мы наверняка знаем, что Джо Байден является серьезной угрозой демократии. Он умственно не подходит для пребывания в должности».

В то же время, в ФБР отметили, что при обыске следовали стандартному протоколу, включающему «стандартное правило по ограничению использования смертельной силы».

Как известно, 8 августа 2022 года сотрудники ФБР провели обыск в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в рамках расследования о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд призналась, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск.

Примечательно, что самого Дональда Трампа в здании на момент обыска не было.

Ранее Байден едко оскорбил Трампа.

Тэги: США, мир, криминал, Дональд Трамп

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