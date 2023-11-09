В Житомире избили работника военкомата

Главное: В Житомире неизвестный мужчина набросился на одного из работников ТЦК и СП, нанеся ему телесные повреждения.

Детали: В Житомире на работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки (бывшего военкомата) во время выполнения им служебного задания напал неизвестный. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Житомирской области Викторию Дубовик.

По ее словам, заявление от работника ТЦК и СП поступило в полицию вечером 8 ноября.

Заявитель сообщил, что произошедшее случилось в Житомире возле магазина, в котором военком вместе с коллегами находились по служебным делам. По его словам, на него напал неизвестный мужчина, нанес ему телесные повреждения и с места происшествия скрылся.

Открыто уголовное производство, предварительно — по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». Заявителю предоставлено направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители уже установили личность нападавшего. Мужчину разыскивают, известно, что он выехал за пределы Житомира.

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