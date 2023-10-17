ВСУ нанесли мощнейший удар по аэродромам в Луганске и Бердянске. Оккупанты говорят о ракетах ATACMS

Главное: ВСУ ночью нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске. Названы последствия атаки.

Детали: Украинские военные ночью нанесли серию ударов по вражеским аэродромам во временно оккупированном Луганске и Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает Telegram СтратКом ВСУ.

Сообщается, что ВСУ нанесли точные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Более точные результате обстрелов будут известны позже.

Ранее о взрывах в Бердянске и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома сообщали местные жители в социальных сетях.

По данным Генштаба ВСУ, в результате ударов поражены два российских вертолета, склад боеприпасов, а также артсистема противника.

Стоит отметить, что сами оккупанты называют эту ночную атаку ВСУ едва ли не самой мощной с начала полномасштабного вторжения.

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