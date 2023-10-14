Вонка (2023): дата выхода и трейлер приквела фильма «Чарли и шоколадная фабрика»

Главное: Вышел трейлер фильма «Вонка». Это приквел о приключениях молодого Вилли Вонки.

Детали: Вышел новый трейлер фильма «Вонка», основанный на персонаже из книги «Чарли и шоколадная фабрика».

Приквел «Вонка» расскажет о приключениях молодого Вилли Вонки и о том, как он будет идти к своей мечте создать шоколадную фабрику.

Премьера фильма «Вонка» состоится 15 декабря 2023 года.

Трейлер фильма «Вонка»: