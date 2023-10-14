Дороти Хофнер: самая пожилая парашютистка умерла через несколько дней после прыжка

Главное: Самая пожилая парашютистка в мире, 104-летняя Дороти Хофнер, умерла. Это произошло через несколько дней после прыжка, во сне.
Детали: Самая пожилая парашютистка в мире Дороти Хофнер умерла через несколько дней после рекордного прыжка.
Главное: Самая пожилая парашютистка в мире, 104-летняя Дороти Хофнер, умерла. Это произошло через несколько дней после прыжка, во сне.
Детали: Самая пожилая парашютистка в мире Дороти Хофнер умерла через несколько дней после рекордного прыжка.
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