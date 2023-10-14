Дороти Хофнер: самая пожилая парашютистка умерла через несколько дней после прыжка

Главное: Самая пожилая парашютистка в мире, 104-летняя Дороти Хофнер, умерла. Это произошло через несколько дней после прыжка, во сне.

Детали: Самая пожилая парашютистка в мире Дороти Хофнер умерла через несколько дней после рекордного прыжка.

В начале октября 104-летняя американка Дороти Хофнер отважилась на прыжок с парашютом, став самой пожилой парашютисткой в истории по Книге рекордов Гиннеса.

После своего прыжка Дороти Хофнер сказала репортерам: «Возраст — это всего лишь число, понимаете?».

Однако, а ночь на понедельник пенсионерка умерла во сне в доме престарелых. После исторического прыжка Дороти Хофнер прожила всего неделю.