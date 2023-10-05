Депутата Артема Дмитрука обвинили в избиении прохожего, но не все так просто

Главное: Нардепа Дмитрука обвинили в избиении мужчины. Однако, некоторые СМИ предполагают, что депутата могли подставить или целенаправленно спровоцировать.

Детали: В Киеве народный депутат Артем Дмитрук якобы избил прохожего, сделавшего ему замечание. Об этом 5 октября сообщает Lenta.ua, публикуя видео с потерпевшим.

«Причиной насилия стало то, что депутат начал снимать парня на улице, и на просьбу прекратить съемку Артем Дмитрук отреагировал насилием», — говорится в сообщении.

Артем Дмитрук известен своей поддержкой УПЦ. Православные СМИ предполагают, что депутата могли подставить или целенаправленно спровоцировать.

Также сообщается, что «пострадавший», возможно, имел отношение к мошенническим кол-центрами, с которыми ведет активную борьбу Дмитрук.

Пишут также, что на руке у парня набит портрет Гитлера.

Осенью 2021 года Дмитрук был официально исключен из фракции Слуга народа.

В тему: Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук устроил драку в городском совете Одессы из-за недопуска своих соратников на заседание земельной комиссии.