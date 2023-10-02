В Испании сгорел нелегальный ночной клуб – погибло немало людей

Главное: Нелегальный ночной клуб сгорел в Испании. Погибли тринадцать человек.

Детали: Трагедия произошла в испанской Мурсии. Тут сгорел нелегальный ночной клуб, который с января 2022-го года работал нелегально.

По данным спасателей, жертвами огня стали тринадцать человек.

Еще один посетитель считается пропавшим без вести.

Полиция говорит, что речь идет об одном помещении, которое имело лицензию и начало функционировать 8 декабря 2008-го года как дискотека с кухней.

Отмечается, что в июне 2019-го года компания уведомила городской совет о том, что разделила помещение на два, назвав их Teatre и La Fonda.

Впрочем, данное изменение не было принято муниципальным советом, после чего тот выдал предписание о прекращении деятельности на основании необходимости получения новой лицензии.

Уже выяснилось, что пожар случилось в приватной комнате, где проходила вечеринка по случаю дня рождения.

Среди погибших есть и сотрудник заведения.

В городе уже объявили трехдневный траур.

В тему: Ребенок устроил резню в одной из школ Испании.