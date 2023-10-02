В Испании сгорел нелегальный ночной клуб – погибло немало людей

Главное: Нелегальный ночной клуб сгорел в Испании. Погибли тринадцать человек.
Детали: Трагедия произошла в испанской Мурсии. Тут сгорел нелегальный ночной клуб, который с января 2022-го года работал нелегально.
По данным спасателей, жертвами огня стали тринадцать человек.
Еще один посетитель считается пропавшим без вести.
Полиция говорит, что речь идет об одном помещении, которое имело лицензию и начало функционировать 8 декабря 2008-го года как дискотека с кухней.
Отмечается, что в июне 2019-го года компания уведомила городской совет о том, что разделила помещение на два, назвав их Teatre и La Fonda.
Впрочем, данное изменение не было принято муниципальным советом, после чего тот выдал предписание о прекращении деятельности на основании необходимости получения новой лицензии.
Уже выяснилось, что пожар случилось в приватной комнате, где проходила вечеринка по случаю дня рождения.
Среди погибших есть и сотрудник заведения.
В городе уже объявили трехдневный траур.
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