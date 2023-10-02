В Киеве брат и сестра выбросились из окна многоэтажки

Главное: В Киеве молодой человек и девушка выпрыгнули из окна многоэтажки. Предварительно полицейские установили, что погибшие — это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения.

Детали: Сегодня, 2 октября, в Киеве парень и девушка выпрыгнули из окна многоэтажки и разбились насмерть. Об этом сообщил ТГ-канал Киев INFO.

Сообщается, что трагедия произошла на Никольско-Слободской, 1а (Левый берег).

«Предварительно полицейские установили, что погибшие — это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения. От полученных травм потерпевшие погибли на месте», — говорится в сообщении.

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