Маск неоднозначно высказался по поводу Украины

Главное: Илон Маск вспомнил Украину. Говорит, что американские политики больше думают о нашей границе, чем о собственной.

Детали: Миллиардер Илон Маск сделал неоднозначное заявление по поводу Украины. Он опубликовал пост в социальной сети Х.

Бизнесмен написал: «Почему так много американских политиков из обеих партий в сто раз больше беспокоятся о границе Украины, чем о границе США?».

Произошло это после того, как толстосум провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, чтобы рассказать аудитории о ситуации с мигрантами, показав десятки нелегалов, сидящих под мостом на американской стороне границы в ожидании, когда их оформят работники пограничной службы, а также призвав разобраться в ситуации на южной границе США и остановить поток мигрантов.

В тему: В Мексике появится дорогущий завод Tesla.