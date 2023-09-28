В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя

Главное: В 4 эпизоде 3 сезона американского сериала «Утреннее шоу» (2023) была упомянута атака россиян на Мариуполь.

Дептали: В американском сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали, как россияне обстреливали Мариуполь и убивали местных

Четвертый эпизод третьего сезона «Утреннее шоу» создатели сериала посвятили теме войны в Украине. В частности, главная героиня Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун, получила задачу найти человека, который сможет показать фотографу, что происходит в Мариуполе. Фотограф был шокирован увиденным в городе. Он рассказал о зверствах которые совершают солдаты РФ, о постоянных обстрелах и убийствах невинных людей.

Под этим 4 эпизодом «Утреннее шоу» появились различные комментарии. Многие высказывали недовольство тем, что одна из героинь говорила с украинцем на русском. Однако, нашлись и те, кто поблагодарил создателей сериала за поднятую тему войны в Украине.