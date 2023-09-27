Лев напал на дрессировщика в китайском цирке

Главное: Лев напал на дрессировщика во время циркового представления в Китае. Дрессировщик отделался травмой руки.

Детали: Разъярённый лев напал на укротителя во время циркового представления в Китае. Об этом пишет Daily Mail.

Другой дрессировщик попытался усмирить хищника, используя палку.

После нападения представление было немедленно остановлено, а цирк вернул зрителям деньги. Пострадавший дрессировщик отделался травмой руки.