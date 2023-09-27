Беспилотный самосвал Юпитер 30 презентовал КамАЗ

Украина вступит в Евросоюз не ранее 2029 года, - зампред Европарламента

Я люблю ПМС: в Беларуси появилась странная инсталляция

Лев напал на дрессировщика в китайском цирке

Пангея Ультима: земные материки сольются в суперконтинент и это всех нас уничтожит

Львовский уклонист год избегал мобилизации из-за воздушных тревог. Ему дали 3 года

Текст на неизвестном языке обнаружили в Чоруме: археологи разводят руками

Следователь проиграл в букмекерских конторах вещдок - 740 тысяч долларов

26.09.23 16:16

США могут поставить в Украину дополнительные танки Abrams

26.09.23 15:16

В Полтавской области взорвался газопровод

26.09.23 14:39

Мужчин, незаконно выехавших из Украины, ждет наказание

26.09.23 13:18

В центре Дoнецка прoгремел мощный взрыв

26.09.23 11:48

Решение суда о незаконности мобилизации в Украине все-таки обжаловали

26.09.23 10:34

Скандальное решение полтавского суда о незаконности мобилизации в Украине так никто и не обжаловал

26.09.23 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 670 солдат

26.09.23 10:10

Уровень рождаемости в Украине может стать самым низким в мире

26.09.23 10:09

США передали Украине увесистый список срочных реформ. Если они не будут реализованы - военная поддержка прекратится

25.09.23 15:55

Зеленский подтвердил получение танков Abrams