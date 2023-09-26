Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень милым достижением

Главное: В США на показ мультфильма пришли 219 собак. Достижение вписали в Книгу рекордов Гиннесса.
Детали: Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень необычным достижением. В США на показ мультфильма «Щенячий патруль: Мегакино» пришли сразу 219 собак.
Мероприятие состоялось в парке Гриффит в Лос-Анджелесе.
Хозяева и их питомцы собрались под открытым небом.
Стоит отметить, что предыдущий рекорд был установлен в октябре 2022-го года, когда киносеанс одновременно посетили 199 собак.
В тему: С чернобыльскими собаками происходят загадочные вещи.