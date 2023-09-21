Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы

Главное: Немецкий политик Рикарда Ланг совершила смешной прыжок со скалы, чем взорвала соцсети.
Детали: В Германии сегодня видео дня — эпический прыжок со скалы в отпуске Рикарды Ланг.
Главное: Немецкий политик Рикарда Ланг совершила смешной прыжок со скалы, чем взорвала соцсети.
Детали: В Германии сегодня видео дня — эпический прыжок со скалы в отпуске Рикарды Ланг.
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