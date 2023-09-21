Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы

Главное: Немецкий политик Рикарда Ланг совершила смешной прыжок со скалы, чем взорвала соцсети.

Детали: В Германии сегодня видео дня — эпический прыжок со скалы в отпуске Рикарды Ланг.

Со-председатель партии «Зелёные» и первая открытая бисексуалка в парламенте Германии 29-ти летняя Рикарда Ланг пока не подтвердила, что на видео действительно она.

Но так или иначе Рикарда Ланг становится по настоящему широко известной в Германии.