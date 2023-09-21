Елена Зеленская травмировала палец в США

Главное: Пользователи заметили, что у первой леди Украины Елены Зеленской забинтован средний палец правой руки.

Детали: Похоже, Елена Зеленская травмировала палец в ходе визита в США.

Пользователи соцсетей заметили на фотографии и видео с участием первой леди, что у нее забинтован средний палец правой руки.

Кадры были сделаны на второй день визита. В день приезда повязки не было.