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Видео-Новости > Елена Зеленская травмировала палец в США

Елена Зеленская травмировала палец в США

Агата Кловская
20.09.23 23:12
126
Елена Зеленская травмировала палец в США

Главное: Пользователи заметили, что у первой леди Украины Елены Зеленской забинтован средний палец правой руки.

Детали: Похоже, Елена Зеленская травмировала палец в ходе визита в США.

Пользователи соцсетей заметили на фотографии и видео с участием первой леди, что у нее забинтован средний палец правой руки.
 
Кадры были сделаны на второй день визита. В день приезда повязки не было.
 

Тэги: Елена Зеленская

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