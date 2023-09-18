В Белгороде сожгли большую Z-свастику

Главное: В Белгороде неизвестные подожгли большую Z-свастику. Местные власти поспешили заверить, что сейчас проводится расследование, а сама конструкция «практически не пострадала».
Детали: Неизвестные в российском Белгороде подожгли огромную подсвеченную Z-свастику, стоящую в центре города. Об этом свидетельствует видео, которое зафиксировали как камеры сооружения, так и видеофиксаторы автомобилей, проезжавших мимо символа российской военной агрессии.
Мэр города, бывший украинский политик, перешедший на сторону оккупантов еще в 2014 году, Валентин Демидов прокомментировал этот инцидент.
«Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию Z, установленную у пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следственно-розыскные мероприятия», — заявил он.
По его словам, «конструкция практически не пострадала», однако ее все же «приведут в порядок».
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