В России пассажирский самолет эпично сел прямо в поле

Главное: В России едва не разбился пассажирский самолет. Он сел в поле.

Детали: Громкое ЧП произошло в Новосибирской области России. Тут пассажирский самолет Airbus A320, на борту которого находились 159 пассажиров (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа, экстренно сел прямо в поле.

Инцидент случился с самолетом Уральских авиалиний, который летел из Сочи в Омск.

Никто не погиб, а само воздушное судно, несмотря на жесткую посадку, даже не загорелось.

Уже известно, что самолет совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка – это примерно 180 километров до Новосибирска.

Причиной произошедшего называют то, что у самолета отказала гидросистема.

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