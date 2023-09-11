Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»

Главное: Комедия «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2023.
Детали: Черная комедия «Бедные-несчастные» получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2023 — «Золотого льва». Одну из самых престижных наград в кинематографе выиграл режиссер Йоргос Лантимос.
Картина с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо повествует об ученом, который решил спасти мертвую женщину, пересадив ей мозг её же нерожденного ребенка.
Другие награды:
— Гран-при жюри — фильм «Зла не существует» режиссёра Рюсукэ Хамагути;
— Серебряный лев за лучшую режиссуру: Маттео Гарроне за фильм «Я — Капитан»;
— Лучшая женская роль: Кейли Спейни за роль в фильме «Присцилла»;
— Лучшая мужская роль: Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память»;
— Спецприз жюри: «Зеленая граница» режиссёра Ангешки Холланд;
— Лучший сценарий: Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за сценарий к фильму «Граф».
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