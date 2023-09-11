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Видео-Новости > Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»

Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»

Агата Кловская
11.09.23 09:14
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Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»

Главное: Комедия «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2023.

Детали: Черная комедия «Бедные-несчастные» получила главный приз Венецианского кинофестиваля 2023 — «Золотого льва». Одну из самых престижных наград в кинематографе выиграл режиссер Йоргос Лантимос.

Картина с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо повествует об ученом, который решил спасти мертвую женщину, пересадив ей мозг её же нерожденного ребенка.
 
Другие награды:
 
— Гран-при жюри — фильм «Зла не существует» режиссёра Рюсукэ Хамагути;
 
— Серебряный лев за лучшую режиссуру: Маттео Гарроне за фильм «Я — Капитан»;
 
— Лучшая женская роль: Кейли Спейни за роль в фильме «Присцилла»;
 
— Лучшая мужская роль: Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память»;
 
— Спецприз жюри: «Зеленая граница» режиссёра Ангешки Холланд;
 
— Лучший сценарий: Пабло Ларраин и Гильермо Кальдерон за сценарий к фильму «Граф».
 
В тему: Бедные-несчастные (2023): трейлер и дата выхода фильма о странной девушке из викторианской Англии
 
 

Тэги: фильм, кино, Венецианский кинофестиваль

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