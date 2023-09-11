Венецианский кинофестиваль 2023 объявил победителем комедию «Бедные-несчастные»

09.09.23 17:17

Сериал «Гарри Поттер» (2025) будет выходить в течение 10 лет подряд

09.09.23 17:03

Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры

09.09.23 11:10

Рак молодеет, - исследование ученых

08.09.23 16:53

В ГУР рассказали, когда в России может начаться новая волна мобилизации

08.09.23 16:37

За оскорбление военных в Украине хотят сурово наказывать

08.09.23 16:26

Глобальное потепление прочувствовало на себе почти все население Земли

08.09.23 15:57

Пентагон планирует провести аудит военной помощи Украине

08.09.23 15:34

Генсек ООН написал Лаврову секретное письмо, обещая ослабить санкции, — Bild

08.09.23 15:19

Мэр Нью-Йорка заявил, что незаконные мигранты могут уничтожить город

08.09.23 14:50

В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России