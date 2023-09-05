6 + 6 = 11. Шойгу протупил с подсчетами

Главное: Шойгу ошибся, подсчитывая «потери» ВСУ. 6 плюс 6 у него вышло — 11.

Детали: Министр оброны РФ Шойгу ошибся в элементарном математическом примере, подсчитывая «потери» ВСУ.

«Вчера в результате серьезной атаки на работинском направлении они потеряли шесть танков. На другом направлении, на Бахмуте, наши ребята искусно новыми БПЛА уничтожили еще шесть машин. Поэтому вчерашний день только по бронетехнике одиннадцать», — заявил министр.