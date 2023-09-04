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Видео-Новости > Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит

Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит

Агата Кловская
04.09.23 17:22
181
Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит

Главное: Кот-клептоман Клео из Техаса ворует вещи у жителей всего района.

Детали: Хозяйка кота Клео говорит, что четырёхлапый кот ворует у соседей всё, до чего может дотянуться, пишет Daily Telegraph.

Так, кот-клептоман приносил хозяйке садовые перчатки, купальники, футболки, компьютерную мышь, корректирующее бельё.
 
Судя по камере наблюдения, кот-клептоман вытаскивает вещи даже из закрытых мест — из гаражей и автомобилей.
 
Хозяйке кота Клео пришлось стирать украденные вещи и выставлять их на улицу с табличкой для соседей.
 

Тэги: кот

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