Кот-клептоман Клео из США ворует все, что плохо лежит

Главное: Кот-клептоман Клео из Техаса ворует вещи у жителей всего района.

Детали: Хозяйка кота Клео говорит, что четырёхлапый кот ворует у соседей всё, до чего может дотянуться, пишет Daily Telegraph.

Так, кот-клептоман приносил хозяйке садовые перчатки, купальники, футболки, компьютерную мышь, корректирующее бельё.

Судя по камере наблюдения, кот-клептоман вытаскивает вещи даже из закрытых мест — из гаражей и автомобилей.

Хозяйке кота Клео пришлось стирать украденные вещи и выставлять их на улицу с табличкой для соседей.