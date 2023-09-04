Зеленский подтвердил увольнение Резникова

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с поста министра обороны и назвал его преемника. По словам президента, Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

Детали: Президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом он сказал во время своего видеообращения вечером в воскресенье, 3 сентября.

«На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу очертить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, да и с обществом в целом», — заявил Зеленский.

По словам президента, Министерство должно возглавить Рустем Умеров.

«Верховный совет Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — добавил он.

В тему: По информации нардепа Ярослава Железняка, министр обороны Алексей Резников будет уволен.