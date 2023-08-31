Брянск снова атаковали неизвестные беспилотники

Главное: В Брянске заявили о сбитии трех БПЛА. Один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства Брянской области. Здание располагается в сотне метров от администрации региона.

Детали: В российском Брянске в четверг, 31 августа, раздались взрывы. Telegram-каналы пишут об атаке дронов.

Местные власти заявили о сбитии трех неизвестных беспилотников. «В результате оперативности действий сил Росгвардии с помощью антидронового ружья и специального карабина над Брянском сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — написал губернатор Александр Богомаз в соцсетях.

Вместе с тем Минобороны РФ также отчитывается о сбитии беспилотника над Брянской областью.

«Беспилотный летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

По предварительной информации, один из дронов упал на гостиницу Управления делами правительства области. Здание располагается в сотне метров от администрации региона. Власти перекрыли центр Брянска для автомобилей и людей, «во избежание жертв».

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