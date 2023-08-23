В Индии обрушился строящийся железнодорожный мост – погибло немало людей

Главное: Строящийся железнодорожный мост обрушился в Индии. Погибли не менее семнадцати человек.

Детали: На востоке Индии в штате Мизорам в двадцати километрах северо-западнее города Аиджал произошла трагедия. Тут обрушился строящийся железнодорожный мост.

Жертвами инцидента стали не менее семнадцати человек.

При этом немало людей числятся пропавшими без вести.

Местные власти говорят, что в момент обрушения на строительной площадке находились около сорока человек.

Сейчас продолжаются спасательные работы.

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