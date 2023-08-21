Луис Рубиалес: спортивный босс Испании попал в скандал - поцеловал в губы футболистку

Главное: Глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной.

Детали: Глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес поцеловал в губы футболистку национальной сборной после победы на чемпионате мира.

Сама футболистка на вопрос об этом рассмеялась и сказала, что Рубиалес плохо целуется.

Но министр равенства назвала инцидент сексуальным насилием и призвала к ответственности.

А министр культуры и спорта потребовал от Рубиалеса извинений и назвал такое поведение неприемлемым.

Позже функционер официально извинился. Он заявил, что совершил ошибку, но сделал это без злого умысла и на эмоциях.