В Турции автобус упал в ущелье – погибло немало людей

Главное: Смертельное ДТП произошло в Турции. Погибли двенадцать людей.

Детали: Жуткое ДТП произошло в Турции. В районе Соргуна провинции Йозгат пассажирский автобус рухнул в ущелье, сообщают местные власти.

По предварительным данным, жертвами аварии стали двенадцать человек.

Еще девятнадцать людей получили различные травмы и были госпитализированы.

Следствие выяснило, что водитель автобуса, следовавшего из Сиваса в Стамбул, не справился с управлением, после чего машина вылетела на встречную полосу и сорвалась в пропасть.

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