В Турции автобус упал в ущелье – погибло немало людей

Главное: Смертельное ДТП произошло в Турции. Погибли двенадцать людей.
Детали: Жуткое ДТП произошло в Турции. В районе Соргуна провинции Йозгат пассажирский автобус рухнул в ущелье, сообщают местные власти.
По предварительным данным, жертвами аварии стали двенадцать человек.
Еще девятнадцать людей получили различные травмы и были госпитализированы.
Следствие выяснило, что водитель автобуса, следовавшего из Сиваса в Стамбул, не справился с управлением, после чего машина вылетела на встречную полосу и сорвалась в пропасть.
В тему: Крушение свадебного автобуса в Австралии привело к многочисленным жертвам.