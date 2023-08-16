Король шаманов: Цветы (2024): трейлер и дата выхода культового аниме

Главное: Вышел трейлер аниме «Король шаманов: Цветы». Премьеру обещают в январе 2024.
Детали: Вышел первый трейлер аниме «Король шаманов: Цветы».
Главное: Вышел трейлер аниме «Король шаманов: Цветы». Премьеру обещают в январе 2024.
Детали: Вышел первый трейлер аниме «Король шаманов: Цветы».
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