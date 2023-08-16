Оползень в Японии привел к крупному ЧП

Главное: В Японии произошел крупный оползень. 1,8 тысячи человек были отрезаны от внешнего мира.

Детали: В японской префектуре Тоттори произошло крупное ЧП. Тут случился сход оползня после прохождения тайфуна Лан.

По данным местных властей, тут 1,8 тысячи человек оказались отрезанными от внешнего мира, так как завалило дорогу.

Уточняется, что был заблокирован поселок Садзи в административных пределах города.

Сейчас разрушительный тайфун уже вышел в Японское море, оставив за собой шлейф из сильного ветра и проливных дождей. Давление в центре тайфуна составляет 990 гектопаскалей, скорость ветра в его центре 23 метра в секунду, а при порывах 35 метров в секунду.

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