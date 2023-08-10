Появились новые подробности убийства кандидата в президенты Эквадора

Главное: Выяснились новые подробности убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Это могла сделать банда Los Lobos.

Детали: Стали известны новые подробности убийства кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. По данным правоохранителей, сделать это могла одна из самых опасных банд в стране Los Lobos.

Отморозки сами якобы распространили соответствующее заявление на видео.

Бандиты заверяют, что берут на себя ответственность за убийство, подчеркивая, что будут действовать так же каждый раз, когда коррумпированные политики, берущие деньги на предвыборные кампании, не исполняют обещаний.

Известно, что Los Lobos занимается наркоторговлей, убийствами и похищениями.

В тему: В Эквадоре убили известного политика – опубликовано видео.