Во Франции горел дом инвалидов – погибло немало людей

Главное: Во Франции произошел крупный пожар. Погибли одиннадцать человек.
Детали: Трагедия произошла во французском Винценхайме. Тут горел дом инвалидов, где проживали люди с ограниченными возможностями.
По данным местных властей, жертвами огня стали одиннадцать человек.
Уточняется, что все люди, находившиеся на первом этаже, остались в живых, а еще пять человек успели выйти со второго этажа.
Сейчас владельца здания допрашивает прокуратура.
Вероятной причиной возникновения возгорания называют тлеющий огонь в камине.
Сообщается, что площадь пожара составила триста квадратных метров.
К тушению огня привлекли 76 пожарных.
В тему: Появилось видео эпичного пожара на зернохранилище во Франции.