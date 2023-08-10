Во Франции горел дом инвалидов – погибло немало людей

Главное: Во Франции произошел крупный пожар. Погибли одиннадцать человек.

Детали: Трагедия произошла во французском Винценхайме. Тут горел дом инвалидов, где проживали люди с ограниченными возможностями.

По данным местных властей, жертвами огня стали одиннадцать человек.

Уточняется, что все люди, находившиеся на первом этаже, остались в живых, а еще пять человек успели выйти со второго этажа.

Сейчас владельца здания допрашивает прокуратура.

Вероятной причиной возникновения возгорания называют тлеющий огонь в камине.

Сообщается, что площадь пожара составила триста квадратных метров.

К тушению огня привлекли 76 пожарных.

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