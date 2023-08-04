В России командир раздел и избил солдат. Зреет бунт

Главное: В одной из воинских частей в Подмосковье командир издевался над подчиненными. Очевидцы, записавшие видео с этим своеобразным наказанием «штрафников», утверждают, что в армии назревает бунт из-за «издевательств над людьми».

Детали: Командир бригады издевался над солдатами 4-й танковой дивизии в российском Наро-Фоминске, под Москвой. Об этом свидетельствует видео, записанное очевидцами. Они выложили его в сеть в среду, 3 августа.

Вероятный автор видео во время съемки прокомментировал записанные кадры. В частности, по его словам, россиян полностью раздели, избили дубинками и заставили «щипать траву».

Он добавил, что в российской армии назревает бунт из-за этих «издевательств над людьми».

Автор добавил, что раздетые военные принадлежат именно к 4-й танковой дивизии.

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