Скандал на ЧМ по фехтованию. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

Главное: Украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира по фехтованию после победы над российской спортсменкой Анной Смирновой за отказ пожать руку. Такое решение приняла Международная федерация фехтования.

Детали: Международная федерация фехтования (FIE) решила дисквалифицировать украинку Ольгу Харлан после победы над российской спортсменкой Анной Смирновой. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

FIE засчитала украинской фехтовальщице техническое поражение в следующем круге соревнований. Ее схватка с болгаркой Илиевой не состоялась.

Напротив фамилии Харлан в списке участников соревнований на веб-портале чемпионата мира-2023 появилась отметка exclusion — исключение. По данным журналиста Марко Аркари, организаторы соревнований дисквалифицировали опытную украинку. Ранее судьи отклонили протест россиянки Смирновой по поводу проявления Харлан неуважения к ней.

В первом круге соревнований украинская фехтовальщица уверенно одолела «нейтральную» спортсменку из РФ (15:7). Впрочем, после поединка Харлан отказалась от традиционного ритуала — рукопожатия. Вместо этого она пообщалась со Смирновой и покинула площадку.

Поскольку поступок украинки могли расценить как проявление неуважения, россиянка осталась ждать. Ее команда подала протест, а фехтовальщица просидела более 50 минут в ожидании вердикта. Однако тогда судьи решили не наказывать Харлан.

К слову, вот как сама Смирнова относится к войне в Украине:

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