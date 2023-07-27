В России разбился вертолет – погибло немало людей

Главное: Крушение вертолета произошло на Алтае в России. Погибли шесть человек.

Детали: В России произошла крупная авиакатастрофа. По данным МЧС, в селе Тюнгур в Горном Алтае разбился вертолет Ми-8.

При заходе на посадку машина задела электропровода и загорелась. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Жертвами инцидента стали шесть человек.

Еще семь людей получили различные травмы.

Выяснилось, что вертолет компании «Алтай Авиа» перевозил экскурсионную группу. На борту находились пятнадцать человек: двенадцать пассажиров и три члена экипажа.

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