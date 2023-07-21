В Канаде разбился пожарный вертолет – погиб пилот

Главное: В Канаде во время тушения пожара разбился вертолет. Его пилот погиб.

Детали: В Канаде произошла трагедия. Тут в провинции Альберта во время тушения лесного пожара разбился вертолет.

Жертвой инцидента стал 41-летний пилот, который помогал в операциях по тушению, при которых используются специальные ведра, подвешенные на тросах.

Стоит отметить, что крушение случилось всего через несколько дней после гибели двух спасателей, боровшихся с огнем в разных частях Канады.

Добавим, что сейчас по всей стране бушует около девяти сотен пожаров.

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