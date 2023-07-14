В Воронеже и Курске прогремели мощные взрывы

Главное: Сразу в двух российских городах прогремели мощные взрывы. Речь идет о Курске и Воронеже.
Детали: В российском Воронеже раздался мощный взрыв. Местные СМИ заявили, что над городом якобы был сбит беспилотник в районе совхоза Масловский. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили местные СМИ.
В социальных сетях были показаны кадры с моментом взрыва.
О каких-либо разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.
Также о звуке мощного взрыва местные мониторинговые каналы сообщили в российском Курске.
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