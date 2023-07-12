В Одессе произошло крайне необычное преступление

Главное: Необычное преступление произошло в Одессе. Мужчина переоделся в женщину и украл полмиллиона долларов.

Детали: В Одессе произошло весьма необычное преступление. О нем поведала местная полиция.

Информируется, что 36-летний киевлянин договорился с двумя лицами, которые рассказали ему о большой сумме денег у жителя Одессы, и во время кражи подстерегали у его дома.

Сообщается: «Чтобы его не узнали, мужчина переоделся в женскую одежду, спрятал лицо под шляпкой и так поднялся на пятнадцатый этаж многоквартирного дома на Французском бульваре, открыл заранее заготовленным ключом квартиру и похитил пятьсот тысяч долларов».

Отмечается, что через несколько дней поисков мужчину задержали в Киеве.

Говорится о том, что в его жилище полиция нашла женскую одежду, часть денег и другие вещественные доказательства.

Сейчас киевлянину сообщили о подозрении в краже.

Известно, что задержанный имеет уголовный опыт в совершении аналогичных преступлений.

Резюмируется, что суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 18 миллионов гривен. Теперь мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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