Молния на Говерле убила девочку и мужчину

Главное: На Говерле от удара молнии погибли два человека. На месте вызова спасатели обнаружили девочку и мужчину уже мертвыми, а находившуюся в шоковом состоянии женщину другие участники группы туристов передали медикам.

Детали: В четверг, 6 июля, на горе Говерла из-за попадания молнии погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что несчастный случай произошел на синем маршруте.

Спасатели получили сообщение о том, что в результате попадания молнии пострадали три человека, из них девочка ориентировочно 11 лет.

На месте вызова спасатели обнаружили девочку и мужчину уже мертвыми, а находившуюся в шоковом состоянии женщину другие участники группы туристов передали медикам.

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